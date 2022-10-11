В освобожденных Святогорске и Лимане эксгумировали 78 тел, в том числе годовалого младенца 11 октября, 18:44 Военные преступления РФ в Донецкой области (Фото:Донецкая областная прокуратура)

В Донецкой области на территории деоккупированного Святогорска и Лимана эксгумировали 78 тел, среди которых есть дети.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В Святогорске правоохранители эксгумировали тела 34 человек, часть из них с признаками насильственной смерти. Также в авто найдены обгоревшие тела двух граждан.

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В то же время на территории освобожденного Лимана на кладбище Новая масляковка обнаружили около 110 траншей, среди которых есть и могилы детей, в том числе годовалого младенца. В общей сложности там эксгумировали 44 тела.

Причастных к убийству людей правоохранители будут устанавливать в ходе расследования уголовного дела, зарегистрированного по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также нарушение законов и обычаев войны (ст. 110, ст. 438 УК Украины).

11 октября в СБУ сообщили, что в освобожденном от российских оккупантов Святогорске нашли пыточную в пансионате отдыха недалеко от Святогорской Лавры.