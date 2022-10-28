В освобожденных районах Донецкой области ВСУ строят оборонительные сооружения — глава ОВА

28 октября, 23:17
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Власти предупреждали, что оккупанты в ближайшее время могут попытаться пойти в «контрнаступление» (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Власти предупреждали, что оккупанты в ближайшее время могут попытаться пойти в «контрнаступление» (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Украина строит оборонительные фортификационные сооружения на освобожденных от оккупантов территориях Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

«Риски сразу, когда был деоккупирован Лиман и начались стабилизационные мероприятия, были учтены», — сказал он.

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Кириленко подчеркнул, что строительство фортификационных сооружений в области продолжается с начала полномасштабного российского вторжения.

«Деоккупированные территории не исключение. Там под четкой координацией с военным командованием нами принимаются дополнительные меры по строительству оборонительных фортификационных сооружений», — сказал он.

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2 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов.

19 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут попытаться пойти в «контрнаступление» в направлении Лимана Донецкой области.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Фортификационные сооружения

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