В освобожденном Высокополье обнаружили тела трех расстрелянных мирных жителей — полиция
Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы (Фото:пресс-служба Офиса генпрокурора)
В освобожденном от российских оккупантов Высокополье Херсонской области полиция обнаружила тела трех мирных жителей. По данным правоохранителей, россияне их расстреляли и закопали вблизи частных домов.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
«4 ноября прокуроры совместно с сотрудниками полиции в населенном пункте Высокополье обнаружили три тела со следами насильственной смерти. По предварительным данным, во время оккупации населенного пункта российские военные расстреляли трех гражданских лиц и закопали вблизи частных домовладений», — говорится в сообщении правоохранителей.
Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление событий преступления.
Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
4 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Украины освободили Высокополье Херсонской области, куда российские танки вошли 13 марта.