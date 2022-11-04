В освобожденном Высокополье обнаружили тела трех расстрелянных мирных жителей — полиция 4 ноября, 20:23 Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы (Фото:пресс-служба Офиса генпрокурора)

В освобожденном от российских оккупантов Высокополье Херсонской области полиция обнаружила тела трех мирных жителей. По данным правоохранителей, россияне их расстреляли и закопали вблизи частных домов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«4 ноября прокуроры совместно с сотрудниками полиции в населенном пункте Высокополье обнаружили три тела со следами насильственной смерти. По предварительным данным, во время оккупации населенного пункта российские военные расстреляли трех гражданских лиц и закопали вблизи частных домовладений», — говорится в сообщении правоохранителей.

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Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление событий преступления.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

4 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Украины освободили Высокополье Херсонской области, куда российские танки вошли 13 марта.