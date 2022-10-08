В освобожденном Святогорске перезахоронили тела 21 гражданского, которые были похоронены на улицах 8 октября, 21:02 Россияне убили минимум 20 жителей Святогорска в период оккупации (Фото:Скриншот видео Донецкая ОВА / YouTube)

В освобожденном городе Святогорск Донецкой области перезахоронили 21 тело людей, погибших во время пребывания города под контролем российско-оккупационных войск и похороненных на улицах и во дворах.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

«Пока шли бои за Святогорск и оккупация, погибших закапывали на улицах и дворах. Все тела перезахороненных идентифицированы и должным образом преданы земле», — написано под видео, которое опубликовал Кириленко.

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17 сентября войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии недавно освобожденный Святогорск Донецкой области. В результате погиб человек, а ребенок получил ранения.

12 сентября в Национальной гвардии подтвердили освобождение Святогорска Донецкой области от российских оккупантов.