В освобожденном Святогорске Донецкой области обнаружили тела убитых мирных жителей — ОВА 5 октября, 10:18 Донецкая область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В недавно освобожденном Святогорске Донецкой области обнаружили тела четырех гражданских. Всего за сутки в области погиб один человек, шестеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

«В Святогорске в ходе эксгумации были обнаружены тела четырех убитых гражданских», — говорится в сообщении.



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Кириленко также отметил, что за 4 октября россияне убили одного мирного жителя Донецкой области — на станции Майорск в Зайцево. Еще шесть человек получили ранения.

Он добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

