В освобожденном поселке Купянск-Узловой нашли тела еще трех гражданских 13 октября, 19:28 Убитый местный житель в Купянск-Узловой (Фото:Прокуратура Харьковской области)

В освобожденном от российских оккупантов поселке Купянск-Узловой нашли тела еще трех гражданских.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

Один из погибших — местный житель. Его во дворе домовладения похоронил товарищ. Он рассказал правоохранителям, что 21 сентября российский военный выстрелил в голову погибшего из-за того, что тот помогал украинской армии и сообщал места дислокации оккупантов.

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Также на обочине дороги следственная группа обнаружила еще два тела — мужчины и женщины. По предварительной версии, погибшие попали под минометный обстрел россиян.

Прокуратура расследует нарушение законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

8 октября в Купянске-Узловом обнаружили захоронение с расстрелянными гражданскими. Известно о четырех погибших, среди которых семья из трех человек и их соседка.