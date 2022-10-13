В освобожденном поселке Купянск-Узловой нашли тела еще трех гражданских
Убитый местный житель в Купянск-Узловой (Фото:Прокуратура Харьковской области)
В освобожденном от российских оккупантов поселке Купянск-Узловой нашли тела еще трех гражданских.
Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.
Один из погибших — местный житель. Его во дворе домовладения похоронил товарищ. Он рассказал правоохранителям, что 21 сентября российский военный выстрелил в голову погибшего из-за того, что тот помогал украинской армии и сообщал места дислокации оккупантов.
Также на обочине дороги следственная группа обнаружила еще два тела — мужчины и женщины. По предварительной версии, погибшие попали под минометный обстрел россиян.
Прокуратура расследует нарушение законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
8 октября в Купянске-Узловом обнаружили захоронение с расстрелянными гражданскими. Известно о четырех погибших, среди которых семья из трех человек и их соседка.