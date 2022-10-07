В освобожденном Лимане уже обнаружили тела 60 погибших — Монастырский
Он добавил, что в городе под постоянными обстрелами будут собирать доказательства преступлений (Фото:Анастасия Станко / hromadske)
В освобожденном Лимане правоохранители обнаружили тела 60 погибших, из которых идентифицирована половина.
Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает пресс-служба МВД.
«В Лимане мы обнаружили 60 тел погибших, из них на сегодняшний день смогли идентифицировать 31 человека. Этот процесс продолжается», — рассказал он.
Он добавил, что в городе под постоянными обстрелами будут собирать доказательства преступлений. Монастырский предположил, что Украину ожидают очень серьезные расследования после освобождения Мариуполя.
2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский.
Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что при отступлении россияне оставили в Лимане много мин и растяжек.
Позже Череватый сообщил, что часть оккупантов была уничтожена, часть — взята в плен, а часть смогла выйти из окружения колоннами или малыми группами.