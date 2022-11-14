В Херсоне запретили продажу и изготовление алкоголя

14 ноября, 13:33
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Запрет также распространяется на продажу пива, вина и слабоалкогольных напитков (Фото:Chuttersnap/Unsplash)

Запрет также распространяется на продажу пива, вина и слабоалкогольных напитков (Фото:Chuttersnap/Unsplash)

С понедельника, 14 ноября, в освобожденном Херсоне запретили продажу и изготовление алкоголя.

Соответствующий приказ подписала глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова, сообщили в пресс-службе горсовета Херсона в Telegram.

С этого дня запрещены изготовление, перевозка и торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (кроме лекарственных и дезинфицирующих средств). Запрет распространяется на торговлю пивом, вином и слабоалкогольными напитками.

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Он будет действовать до прекращения или отмены в установленном порядке военного положения или отмены приказа, который устанавливает ограничения.

Контролировать соблюдение запрета будут представители подразделений Нацполиции, СБУ, Нацгвардии и военной службы правопорядка.

11 ноября первые украинские военные вошли в Херсон, который более восьми месяцев находится в российской оккупации.

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В областном центре идут работы по разминированию территорий и зданий. Там возобновили работу мобильные операторы Киевстар и Vodafonе, а также сервис такси Uklon.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Алкоголь Херсон

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