В ОРЛО цены на продукты почти на 40% выше, чем на подконтрольных Украине территориях — Гайдай 18 июня, 15:27 Цей матеріал також доступний українською Цены на продукты питания в ОРЛО на 40% выше, чем на подконтрольной правительству Украины территории. (Фото:Neil Hall / Reuters)

Потребительская корзина в «ЛНР» почти на 40% дороже, чем на подконтрольной правительству Украины территории.

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Мониторинг открытых источников по потребительским ценам на продукты питания в так называемой "ЛНР" опровергает мифы о "сладкой жизни" в "народной республике"», — написал он.

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Согласно данным Департамента экономического развития и внешнеэкономической деятельности Луганской облгосадминистрации, средние потребительские цены на продовольствие в мае 2022 года в оккупированных Россией общинах Луганской области значительно выше, чем на территории Украины, подконтрольной правительству.

Так, картофель дороже на 45,44%, масло подсолнечное — на 44,95%, лук репчатый — на 44,47%, яйца куриные — на 42,79%, морковь — на 39,99%, птица (тушка куриная) — на 39,36%, свинина — на 31,99%, свекла — на 29,14%, макаронные изделия — на 22,34%.

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