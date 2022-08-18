Для предотвращения опасных ситуаций. В Орехове Запорожской области вводят длительный комендантский час

18 августа, 13:10
Орехов после вражеского обстрела (Фото:t.me/starukhofficial)

Орехов после вражеского обстрела (Фото:t.me/starukhofficial)

В Орехове Запорожской области вводится длительный комендантский час, он будет действовать с четверга, 18 августа по понедельник, 22 августа.

Об этом сообщила пресс-служба Ореховского горсовета.

В ведомстве заявили, что учитывая реальную угрозу жизни и безопасности людей, с целью предотвращения опасных ситуаций с 14:00 часов 18 августа до 6:00 часов 22 августа введен комендантский час.

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В указанный период запрещено пребывание на улицах и в других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств.

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Из дома можно выходить только для того, чтобы спуститься в укрытие во время тревоги.

Во вторник, 16 августа, российские военные массированно обстреляли Орехов, Запорожской области. В результате погибла одна местная жительница, шесть человек ранены, в том числе три из них работники энергокомпании, восстанавливавшие сети.

https://www.youtube.com/watch?v=lm8t32THPG8&t=33s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Комендантский час Запорожская область Война России против Украины

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