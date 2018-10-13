В ОРДО за неделю более 230 местных жителей отравились водой - Лисянский

На территории ОРДО за неделю более 230 человек отравились водопроводной водой: местные жители жаловались на высокую температуру, тошноту и расстройство желудка.
Об этом сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский на своей странице в Facebook.
Среди отравившихся - в основном дети до 17 лет. В частности, водой отравились более 104 учеников военного лицея оккупированного Донецка.
"Родители нескольких учеников лицея сообщили, что им убедительно рекомендовали лечиться дома и не обращаться в больницу", - написал Лисянский.
Он добавил, что оккупационные власти так называемой "ДНР" замалчивают информацию о массовом отравлении, а из опубликованных результатов анализов воды видно, что есть отклонения от нормы. По словам местных жителей, вода имеет стойкий запах плесени или дуста.
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