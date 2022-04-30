В ОРДЛО отменили медосмотр для принудительно мобилизованных: отправляют на войну даже людей с инвалидностью — разведка 30 апреля, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты продолжают принудительно мобилизовать украинцев из ОРДЛО на начатую Кремлем войну против Украины (Фото:ГУР)

В оккупированной части Донецкой и Луганской областей россияне мобилизуют мужчин на войну против Украины даже без медицинского осмотра. Также продолжаются рейды оккупантов для поиска тех, кого до сих пор не мобилизовали.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, россияне практически исчерпали ресурс для принудительной мобилизации в ОРДЛО. В целях выполнения установленных планов по снабжению «живой силой», с 20 апреля там приостановлено проведение медицинских осмотров мобилизованного личного состава. Официальное объяснение: «в связи с нехваткой специалистов». Потенциальные «призывники» не имеют возможности получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем.

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Тех, кто имеет явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяют в подразделения материально-технического обеспечения, установили в ГУР.

С целью выявления еще не мобилизованных мужчин призывного возраста, российская военная полиция проводит систематические рейды на улицах и по месту предполагаемого проживания «призывников».

Единственная альтернатива принудительной мобилизации — выплата взятки по установленным расценкам (зависят от возраста, специальности и состояния здоровья). В частности, в оккупированной Горловке размер взятки с целью избежать службы составляет от 5 тыс. российских рублей, если оплатить непосредственно на месте задержания. При доставке в районные отделы «МВД» — от 75 тыс. рублей.

В последние недели перед началом полномасштабной войны РФ против Украины россияне проводили незаконную мобилизацию украинцев в оккупированных с 2014 года районах Донецкой и Луганской областей. Жителей ОРДЛО забирали в мобилизационные центры, в том числе прямо посреди улицы.

Россияне используют мобилизованных украинцев как пушечное мясо, бросая на горячие участки фронта для выявления огневых позиций Вооруженных Сил Украины, фактически заставляя одних украинцев убивать других.



Из-за значительных потерь в рядах «новобранцев» с Донбасса марионетки Кремля из «ЛДНР» усилили мобилизацию: на фронт забирают подростков от 16 лет, людей с инвалидностью и студентов. Возраст принудительной мобилизации был поднят с 55 до 65 лет.

Также оккупанты заставляют воевать против Украины жителей оккупированных после 24 февраля украинских городов.

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