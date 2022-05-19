В ОРДЛО появляются новые кладбища, чтобы хоронить принудительно «мобилизованных»

19 мая, 13:26
Цей матеріал також доступний українською
У оккупантов закончился мобилизационный ресурс (Фото:REUTERS/Julia Kochetova)

У оккупантов закончился мобилизационный ресурс (Фото:REUTERS/Julia Kochetova)

Во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей появляются новые кладбища, чтобы хоронить там принудительно «мобилизованных».

Война России против Украины — главные события 19 мая

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа" в Facebook.

«В Антраците, Лутугинском районе, Ровеньках и близ Енакиево выделили земельные участки для захоронения лиц, убитых во время вооруженной агрессии РФ против Украины. Тела убитых жителей ОРДЛО, которые были принудительно мобилизованы, запрещено хоронить на общих кладбищах», — идется в сообщении.

Видео дня

Также правозащитники сообщают, что оккупанты открывают новые кладбища, чтобы не спровоцировать ажиотаж среди местного населения.

https://www.youtube.com/embed/FnM53h_0znY

Тела убитых жителей ОРДЛО во время войны России против Украины запрещено хоронить на общих кладбищах, поскольку гражданские посещают могилы умерших в первое воскресенье после Пасхи и на Троицу.

Читайте также:
Редактор: Елена Басараб

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ОРДЛО Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X