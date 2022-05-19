В ОРДЛО появляются новые кладбища, чтобы хоронить принудительно «мобилизованных» 19 мая, 13:26 Цей матеріал також доступний українською У оккупантов закончился мобилизационный ресурс (Фото:REUTERS/Julia Kochetova)

Во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей появляются новые кладбища, чтобы хоронить там принудительно «мобилизованных».

Война России против Украины — главные события 19 мая

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа" в Facebook.



«В Антраците, Лутугинском районе, Ровеньках и близ Енакиево выделили земельные участки для захоронения лиц, убитых во время вооруженной агрессии РФ против Украины. Тела убитых жителей ОРДЛО, которые были принудительно мобилизованы, запрещено хоронить на общих кладбищах», — идется в сообщении.

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Также правозащитники сообщают, что оккупанты открывают новые кладбища, чтобы не спровоцировать ажиотаж среди местного населения.

Тела убитых жителей ОРДЛО во время войны России против Украины запрещено хоронить на общих кладбищах, поскольку гражданские посещают могилы умерших в первое воскресенье после Пасхи и на Троицу.

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