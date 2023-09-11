В частично освобожденном Опытном остаются пять-шесть человек — глава Авдеевской МВА 11 сентября, 12:07 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

В поселке Опытное возле Авдеевки Донецкой области, который частично освободили Силы обороны Украины, вероятно, остаются пять-шесть человек.

Об этом в понедельник, 11 сентября, рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Радио Свобода.

Он отметил, что сейчас связи с местными жителями в самом поселке нет.



Видео дня

«Пока неизвестно, что происходит в самом селе. Есть у нас информация, что там еще есть гражданские люди, мирное население. Ориентировочно должно быть еще пять-шесть человек», — сказал Барабаш.



По его словам, поселок был разбит до основания, начиная с 2014 года. До начала полномасштабной войны России против Украины в Опытном оставалось 44 человека.



Комментируя ситуацию в районе Опытного в настоящее время, Барабаш отметил, что российские оккупанты, которые отошли с определенных позиций, пытаются вернуть их под свой контроль, однако безрезультатно.



Барабаш также добавил, что расстояние от крайних улиц Опытного до взлетной полосы Донецкого аэропорта примерно один километр.

В понедельник, 11 сентября, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны Украины освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки Донецкой области.