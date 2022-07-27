«Готовы отразить любое нападение». В ОП сообщили о подготовке Волыни к возможному вторжению из Беларуси
Военнослужащие Беларуси на практических занятиях (Фото:t.me/modmilby)
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о подготовке пограничников в Волынской области к возможному вторжению со стороны Беларуси.
«Работаем на Волыни. Пообщались с нашими пограничниками. Все на боевом посту, все готовы отразить любое нападение», — написал он в Telegram.
Тимошенко подчеркнул, что пограничники активно сотрудничают с областными властями и другими подразделениями, чтобы знать алгоритм действий в случае опасности.
Ранее первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что Украина готовится к худшему сценарию участия Беларуси в войне.
23 июля глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что украинцам не стоит переживать из-за продолжения военных учений в Беларуси, которые режим диктатора Александра Лукашенко продлил до 31 июля.
При этом секретарь СНБО Алексей Данилов признал, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси в феврале, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего не произойдет.
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