«Готовы отразить любое нападение». В ОП сообщили о подготовке Волыни к возможному вторжению из Беларуси 27 июля, 19:41 Военнослужащие Беларуси на практических занятиях (Фото:t.me/modmilby)

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о подготовке пограничников в Волынской области к возможному вторжению со стороны Беларуси.

«Работаем на Волыни. Пообщались с нашими пограничниками. Все на боевом посту, все готовы отразить любое нападение», — написал он в Telegram.

Тимошенко подчеркнул, что пограничники активно сотрудничают с областными властями и другими подразделениями, чтобы знать алгоритм действий в случае опасности.

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Ранее первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что Украина готовится к худшему сценарию участия Беларуси в войне.

23 июля глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что украинцам не стоит переживать из-за продолжения военных учений в Беларуси, которые режим диктатора Александра Лукашенко продлил до 31 июля.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов признал, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси в феврале, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего не произойдет.

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