В ОП рассказали, когда будет пресс-конференция Зеленского и почему он чаще дает интервью западным СМИ 6 декабря, 11:49 Встреча Президента Украины с иностранными журналистами 2 марта 2022 года (Фото:ПСОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию, когда будут решены все вопросы по безопасности.



Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в интервью Интерфакс-Украина.

«Пресс-конференция, конечно, будет. Но пока каких-то конкретных планов нет. Если мы организовываем классическую пресс-конференцию с открытой аккредитацией, это автоматически означает, что должно быть абсолютно безопасное место её проведения — как тогда в метро. А таких мест — попробуй найди. Их, по сути, нет», — отметил он.

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Никифоров добавил, что безопасность сейчас является одним из главных условий для организации подобных мероприятий.

Он также отметил, что президент общается больше с западными журналистами, нежели с журналистами из других регионом мира, поскольку Украина зависима от поставок оружия из стран-партнеров.

«Главным залогом успешной борьбы против российской агрессии является смелость и самоотверженность украинских военнослужащих, однако у них должны быть инструменты. К сожалению, ситуация сейчас такова, что мы очень зависимы от поставок оружия. Мы его или берем, или покупаем у партнеров», — сказал Никифоров.

Кроме того, по словам пресс-секретаря главы государства, существует прямая зависимость от коммуникации Зеленского с аудиторией западных стран, которая, в свою очередь, влияет на свою власть.

«И нам предоставляют средства для защиты нашей территории и суверенитета», — добавил он.

В то же время Никифоров подчеркнул, что в Офисе президента сотни запросов на интервью с Зеленским.

Организация большой пресс-конференции в таком случае, по мнению спикера президента, могла бы стать выходом, но не решением, так как «флагманские издания все-таки хотят эксклюзивы».



«Мы иногда экспериментируем с такой формой как пресс-конференция для СМИ определенной страны. Например, у нас была пресс- конференция для датских журналистов. Но, все равно, это значит — так немножко журналистов „ломать через колено“. Это тоже не очень хорошо. Они как бы и отказаться не могут, чтобы ничего не пропустить, а с другой стороны, не нравится им эта история», — отметил пресс-секретарь.



Отвечая на вопрос о крупных американских телекомпаниях, Никифоров рассказал, что Зеленский уже дал интервью NBC, АBС и другим, кроме телекомпании Fox.

«Конкретно сейчас с Fox отдельная история, потому что у них есть, так сказать, опинион-мейкеры, которые выражают не очень дружественную позицию к Украине … Запрос от Fox был. И до сих пор есть. И это не означает, что мы полностью отказались от сотрудничества», — отметил он.