В ОП заявили, что ожидают максимального усиления Украины после очередной встречи в формате Рамштайн

4 января, 02:43
Поделиться:
Украинские военные возле РСЗО Град (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Украинские военные возле РСЗО Град (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Заместитель руководителя Офиса президента, дипломатический советник президента Украины Андрей Сибига заявил, что на очередном заседании в формате Рамштайн ожидаются «решения по максимальному усилению Украины».

"Точно будут сильные новости и решения союзников для усиления наших оборонных потребностей с целью адекватного реагирования на риски эскалации на фронте и потенциальные вызовы", - сообщил Сибига.

Видео дня

Он отметил, что сегодняшние переговоры президента Украины Владимира Зеленского с лидерами других стран также принесут результаты.

"Хорошие новости будут", - заявил Сибига.

Читайте также:
«Никто не говорит „нет“ Украине». Дипломат-советник Зеленского — о переговорах с НАТО и колебаниях США по признанию РФ спонсором терроризма

Восьмая встреча в формате Рамштайн должна пройти в январе. Прошлая встреча состоялась 16 ноября. Журналист Голоса Америки Остап Ярыш сообщил следующие результаты:

  • пакет безопасности на $270 млн. от Швеции;
  • еще две ракетные установки HAWK от Испании;
  • также $500 млн от Канады (и зимнее снаряжение);
  • РСЗО от Германии;
  • ПВО ближнего радиуса действия от Польши.
https://www.youtube.com/watch?v=OkIsG9wKq6s
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Вооружение Поставки оружия Война в Украине Офис президента Украины Война России против Украины Рамштайн

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X