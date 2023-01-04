В ОП заявили, что ожидают максимального усиления Украины после очередной встречи в формате Рамштайн 4 января, 02:43 Украинские военные возле РСЗО Град (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Заместитель руководителя Офиса президента, дипломатический советник президента Украины Андрей Сибига заявил, что на очередном заседании в формате Рамштайн ожидаются «решения по максимальному усилению Украины».



"Точно будут сильные новости и решения союзников для усиления наших оборонных потребностей с целью адекватного реагирования на риски эскалации на фронте и потенциальные вызовы", - сообщил Сибига.

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Он отметил, что сегодняшние переговоры президента Украины Владимира Зеленского с лидерами других стран также принесут результаты.

"Хорошие новости будут", - заявил Сибига.

Восьмая встреча в формате Рамштайн должна пройти в январе. Прошлая встреча состоялась 16 ноября. Журналист Голоса Америки Остап Ярыш сообщил следующие результаты:

пакет безопасности на $270 млн. от Швеции;

еще две ракетные установки HAWK от Испании;

также $500 млн от Канады (и зимнее снаряжение);

РСЗО от Германии;

ПВО ближнего радиуса действия от Польши.