В ОП заявили, что ожидают максимального усиления Украины после очередной встречи в формате Рамштайн
Украинские военные возле РСЗО Град (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)
Заместитель руководителя Офиса президента, дипломатический советник президента Украины Андрей Сибига заявил, что на очередном заседании в формате Рамштайн ожидаются «решения по максимальному усилению Украины».
"Точно будут сильные новости и решения союзников для усиления наших оборонных потребностей с целью адекватного реагирования на риски эскалации на фронте и потенциальные вызовы", - сообщил Сибига.
Он отметил, что сегодняшние переговоры президента Украины Владимира Зеленского с лидерами других стран также принесут результаты.
"Хорошие новости будут", - заявил Сибига.
Восьмая встреча в формате Рамштайн должна пройти в январе. Прошлая встреча состоялась 16 ноября. Журналист Голоса Америки Остап Ярыш сообщил следующие результаты:
- пакет безопасности на $270 млн. от Швеции;
- еще две ракетные установки HAWK от Испании;
- также $500 млн от Канады (и зимнее снаряжение);
- РСЗО от Германии;
- ПВО ближнего радиуса действия от Польши.