В ОП не исключают, что Россия с наступлением холодов начнет газовый шантаж Европы

29 мая, 21:16
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Андрей Ермак (Фото:ОПУ)

Андрей Ермак (Фото:ОПУ)

Глава Офиса президента Андрей Ермак прогнозирует, что с наступлением холодов Россия начнет давить на Европу, шантажируя прекратить поставки газа.

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Об этом Ермак сообщил в Telegram.

«Учитывая, что сейчас Кремль хочет обменять разблокировку украинских портов на снятие санкций, можно предугадать конечную цель Москвы», — говорится в сообщении.

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По словам главы ОП, сейчас важно продемонстрировать силу и единство западного мира.

«Экономическая поддержка Украины, пошлины и эмбарго на российскую нефть, санкции против банковской системы РФ, вторичные санкции, а также именно то оружие, которое просит наше государство, — это сильный, совместный ответ. Удары по России должны быть быстрыми, без колебаний. Иначе Кремль попытается расколоть ЕС и продолжит собственный шантаж», — отметил Ермак.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Газ Европа Шантаж Офис президента Украины Андрей Ермак

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