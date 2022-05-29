В ОП не исключают, что Россия с наступлением холодов начнет газовый шантаж Европы 29 мая, 21:16 Цей матеріал також доступний українською Андрей Ермак (Фото:ОПУ)

Глава Офиса президента Андрей Ермак прогнозирует, что с наступлением холодов Россия начнет давить на Европу, шантажируя прекратить поставки газа.

Война России против Украины — главные события 29 мая

Об этом Ермак сообщил в Telegram.

«Учитывая, что сейчас Кремль хочет обменять разблокировку украинских портов на снятие санкций, можно предугадать конечную цель Москвы», — говорится в сообщении.

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По словам главы ОП, сейчас важно продемонстрировать силу и единство западного мира.

«Экономическая поддержка Украины, пошлины и эмбарго на российскую нефть, санкции против банковской системы РФ, вторичные санкции, а также именно то оружие, которое просит наше государство, — это сильный, совместный ответ. Удары по России должны быть быстрыми, без колебаний. Иначе Кремль попытается расколоть ЕС и продолжит собственный шантаж», — отметил Ермак.

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