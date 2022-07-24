Статус временной защиты в Европе получили 3,7 миллионов беженцев из Украины

24 июля, 01:33
Украинские беженцы в Европе (Фото:HejUkraina/Twitter)

Украинские беженцы в Европе (Фото:HejUkraina/Twitter)

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило, что по состоянию на 20 июля статус временной защиты в Европе получили 3 млн 709,33 тысяч украинцев.

В ООН отметили, что Более чем за месяц, с конца мая, статус временной защиты получили порядка 775 тысяч украинцев.

Больше всего беженцев со статусом временной защиты зарегистрировали в Польше — 1 млн 234,7 тыс. Всего в Польшу с 24 февраля въехали 4,968 млн человек, а в обратном направлении — 3,045 млн.

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Следом идут Германия и Чехия, где число зарегистрировавшихся для временной защиты беженцев из Украины составило соответственно 670 тыс. и 396,18 тыс.

На четвертом месте по числу беженцев идет Италия (143,13 тысяч зарегистрированных украинцев). Замыкает пятерку Испания, в которой зарегистрировались 128,89 тыс. человек.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Чехия Евросоюз Беженцы Польша Германия ООН

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