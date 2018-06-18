В ООН обеспокоены пытками со стороны украинских правоохранителей. Может ли превентивный механизм защитить задержанных

В Украине много людей жалуются на пытки со стороны правоохранительных органов. Об этом рассказал Нильс Мельцер, специальный докладчик ООН по вопросам пыток и других жестоких, бесчеловечных или таких условий, которые унижают достоинство. Об этом - в сюжете Радио НВ.
Что обнаружил полномочный Мельцер в украинских тюрьмах
Условия в украинских тюрьмах Мельцер назвал удовлетворительными, однако медперсонал не фиксирует травмы заключенных, которые могут быть последствиями пыток.
Причина пыток - сам факт совершения преступления
К таким выводам Мельцер пришел после двух недель свободного посещения украинских мест несвободы от изоляторов временного содержания до тюрьм с осужденными за особо тяжкие преступления.
Докладчик также побывал на временно неподконтрольной территории Донбасса. Мельцер рассказал о трудностях во время посещения местных СИЗО и условиях пребывания там заключенных.
"Я обеспокоен последними изменениями в законе в так называемой ЛНР, где внедрили так называемый превентивный арест, который по сути является режимом неофициального задержания, которое может длиться до 60 дней без доступа к адвокату или вообще к внешнему миру. То есть, такое неформальное задержания, содержания под стражей можно сравнить с пытками и ненадлежащим отношением. Это надо немедленно прекратить", - рассказал Мельцер.
Почему полиция поступает так с задержанными
Исполнительный директор Экспертного центра по правам человека Юрий Белоусов отметил, что в суд в лучшем случае попадают 3% дел против полицейских.
В так называемой ЛНР внедрили "превентивный арест" - задержание до 60 дней без доступа к адвокату - Мельцер
Он рассказал, что для недопущения пыток полицейских нужна работа не только Нацполиции, но и прокуратуры, которой следует тщательно собирать доказательства и опираться не только на признание человека. Врачи должны качественно проводить экспертизу.
"Наша правоохранительная система не отошла от наследия советских времен. Государство имеет право на применение силы в отдельных случаях. Когда эта сила выходит за пределы насилия - это преступление со стороны государства. Если мы говорим о пенитенциарных заведениях, здесь другая причины и проблемы. Так называемый пенитенциарный менеджмент, когда руководство заведений не знает, как контролировать, с одной стороны, безопасность внутри учреждения, с другой - поведение заключенных", - отметил Белоусов.
Только государство имеет право на применение силы в отдельных случаях
Как добавляет правозащитник Юрий Белоусов, росту количества пыток способствует еще и несовершенство действующего уголовного законодательства Украины в части квалификации пыток и жестокого обращения.
Наиболее распространенной причиной пыток является попытка получить признание или информацию о подозреваемых, наказание человека за определенные действия, в частности, просто за факт совершения преступления, а также с целью получения денег или другой выгоды от задержанного.
Национальный превентивный механизм
Национальный превентивный механизм - это независимый национальный орган (или несколько органов), который создан и действует в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции ООН против пыток, направленный на регулярный мониторинг всех мест несвободы в целях предупреждения в них жестокого обращения с людьми, которые там содержатся.
В Украине он действует с 2012 года и сотрудничает с омбудсменом.
В 30% случаев полицейских пыток зафиксирован ушиб головы потерпевших
Благодаря общественному мониторингу общество получило возможность узнать, что происходит в украинском местах несвободы.
За последние 6 лет мониторы национального превентивного механизма посетили около 6 тыс. мест несвободы, говорит Александр Гатиятуллин. А сегодня его работа под угрозой в связи с переизбранием уполномоченного. Последний визит мониторов в Мариуполь отменили.
"Я официально направил запрос, почему запрещено визит. Мне пришло извещение, что по служебной необходимости отсутствует возможность отправить работников департамента для участия в мероприятии", - рассказал исполнительный директор организации мониторов Национального превентивного механизма Украина без пыток Александр Гатиятуллин.
Во время пыток больше пытаются травмировать голову. По информации лечебных учреждений, в 30% случаев зафиксирован ушиб головы, у 25% - одновременно ушибы головы, конечностей, тела.
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