В ООН обеспокоены пытками со стороны украинских правоохранителей. Может ли превентивный механизм защитить задержанных

Наиболее распространенной причиной пыток является попытка получить признание или информацию о подозреваемых

В Украине много людей жалуются на пытки со стороны правоохранительных органов. Об этом рассказал Нильс Мельцер, специальный докладчик ООН по вопросам пыток и других жестоких, бесчеловечных или таких условий, которые унижают достоинство. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Что обнаружил полномочный Мельцер в украинских тюрьмах

Условия в украинских тюрьмах Мельцер назвал удовлетворительными, однако медперсонал не фиксирует травмы заключенных, которые могут быть последствиями пыток.

Причина пыток - сам факт совершения преступления

К таким выводам Мельцер пришел после двух недель свободного посещения украинских мест несвободы от изоляторов временного содержания до тюрьм с осужденными за особо тяжкие преступления.

Докладчик также побывал на временно неподконтрольной территории Донбасса. Мельцер рассказал о трудностях во время посещения местных СИЗО и условиях пребывания там заключенных.

"Я обеспокоен последними изменениями в законе в так называемой ЛНР, где внедрили так называемый превентивный арест, который по сути является режимом неофициального задержания, которое может длиться до 60 дней без доступа к адвокату или вообще к внешнему миру. То есть, такое неформальное задержания, содержания под стражей можно сравнить с пытками и ненадлежащим отношением. Это надо немедленно прекратить", - рассказал Мельцер.

Почему полиция поступает так с задержанными

Исполнительный директор Экспертного центра по правам человека Юрий Белоусов отметил, что в суд в лучшем случае попадают 3% дел против полицейских.

В так называемой ЛНР внедрили "превентивный арест" - задержание до 60 дней без доступа к адвокату - Мельцер

Он рассказал, что для недопущения пыток полицейских нужна работа не только Нацполиции, но и прокуратуры, которой следует тщательно собирать доказательства и опираться не только на признание человека. Врачи должны качественно проводить экспертизу.

"Наша правоохранительная система не отошла от наследия советских времен. Государство имеет право на применение силы в отдельных случаях. Когда эта сила выходит за пределы насилия - это преступление со стороны государства. Если мы говорим о пенитенциарных заведениях, здесь другая причины и проблемы. Так называемый пенитенциарный менеджмент, когда руководство заведений не знает, как контролировать, с одной стороны, безопасность внутри учреждения, с другой - поведение заключенных", - отметил Белоусов.

Только государство имеет право на применение силы в отдельных случаях

Как добавляет правозащитник Юрий Белоусов, росту количества пыток способствует еще и несовершенство действующего уголовного законодательства Украины в части квалификации пыток и жестокого обращения.

Наиболее распространенной причиной пыток является попытка получить признание или информацию о подозреваемых, наказание человека за определенные действия, в частности, просто за факт совершения преступления, а также с целью получения денег или другой выгоды от задержанного.

Национальный превентивный механизм

Национальный превентивный механизм - это независимый национальный орган (или несколько органов), который создан и действует в соответствии с Факультативным протоколом к ​​Конвенции ООН против пыток, направленный на регулярный мониторинг всех мест несвободы в целях предупреждения в них жестокого обращения с людьми, которые там содержатся.

В Украине он действует с 2012 года и сотрудничает с омбудсменом.

В 30% случаев полицейских пыток зафиксирован ушиб головы потерпевших

Благодаря общественному мониторингу общество получило возможность узнать, что происходит в украинском местах несвободы.

За последние 6 лет мониторы национального превентивного механизма посетили около 6 тыс. мест несвободы, говорит Александр Гатиятуллин. А сегодня его работа под угрозой в связи с переизбранием уполномоченного. Последний визит мониторов в Мариуполь отменили.

"Я официально направил запрос, почему запрещено визит. Мне пришло извещение, что по служебной необходимости отсутствует возможность отправить работников департамента для участия в мероприятии", - рассказал исполнительный директор организации мониторов Национального превентивного механизма Украина без пыток Александр Гатиятуллин.

Во время пыток больше пытаются травмировать голову. По информации лечебных учреждений, в 30% случаев зафиксирован ушиб головы, у 25% - одновременно ушибы головы, конечностей, тела.