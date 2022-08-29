В ООН не смогли сказать, кто обстреливает Запорожскую АЭС 29 августа, 23:57 Запорожская АЭС (Фото:ЗАЭС)

ООН не имеет оценок по поводу того, кто наносит удары по Запорожской АЭС.

Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

«У нас нет оценки того, кто обстреливает ЗАЭС», — заявил Дюжаррик.

Однако по его словам, в ООН все равно призывают прекратить обстрелы атомной станции.

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Белый дом же считает, что в целях безопасности следует остановить ядерные реакторы на Запорожской атомной электростанции.

29 августа спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия не рассматривает вопрос о демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС.

29 августа спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по приглашению Украины сформировало миссию для посещения временно захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.

По словам Николенко, миссия МАГАТЭ сосредоточится на трех задачах: физическая защита, ядерная безопасность и гарантии нераспространения ядерных материалов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС начнется 31 августа и продлится четыре дня.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.

Инфографика: НВ

16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.



Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.

ООН готова поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, направленную через Киев.

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