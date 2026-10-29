Украинская делегация сегодня выехала в направлении оккупированных Олешек

Город Херсон в условиях прекращения огня в связи с гуманитарной операцией в Олешках, 28 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Украинская делегация во главе с омбудсменом Дмитрием Лубинцом в четверг, 29 октября, направилась в сторону временно оккупированного города Олешки Херсонской области, где действует режим прекращения огня в рамках гуманитарной операции при посредничестве США.

Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

«Будем наблюдать и сообщать о ходе операции, как только будет появляться связь», — написал Арахамия в Telegram.

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Позже Лубинец подтвердил, что отправился вместе с делегацией в в направлении Олешек для выполнения гуманитарной миссии.

«Впереди — доставка гуманитарной помощи людям, остающимся в городе, и работа над обеспечением возможности безопасного выезда людей», — сообщил омбудсмен.

С 03:00 27 октября во временно оккупированных Олешках действует режим прекращения огня, введенный Украиной и РФ для доставки помощи и эвакуации гражданских лиц. За последние 54 часа нарушений перемирия зафиксировано не было, сообщал Лубинец 29 октября.

В настоящее время продолжается разминирование маршрутов, первый гуманитарный груз планируют доставить в Олешки 30 октября.

Прекращение огня в Олешках — что известно

23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, предусматривающего временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

В ночь на 27 октября Лубинец объявил, что в Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, введен режим прекращения огня. Он продлится до 22:59 1 ноября. Позже руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов подтвердил, что началась гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках.

Известно, что географическую зону прекращения огня расширили за пределы Олешек — в частности, на Херсон и другие населенные пункты, — чтобы гуманитарные конвои могли безопасно проехать.

После разминирования и доставки гуманитарных грузов начнется эвакуация из города Олешки. По данным Fox News, жителей города, желающих выехать на подконтрольную Киеву территорию, сначала доставят в Анапу, а затем в Беларусь, откуда они смогут попасть в Украину.