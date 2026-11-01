Политолог Владимир Фесенко в эфире Radio NV подводит итоги гуманитарной операции в Олешках: что показала эта миссия, как Мелания Трамп узнала о катастрофической ситуации на левом берегу Херсонщины и как прецедент с Олешками можно использовать в переговорах.

— В Олешках состоялась масштабная гуманитарная миссия. Скажите, пожалуйста, что в политическом смысле означает эта крупная гуманитарная операция? Насколько я понимаю, с начала полномасштабного вторжения Украине и России впервые удалось согласовать столь длительный режим тишины — пусть пока и локального характера. И можно ли рассматривать спасение гражданских лиц в Олешках как модель для других локальных перемирий?

Реклама

— Безусловно. Я считаю, что это очень важный политический прецедент. Важный для дальнейших мирных переговоров. Если оценивать ситуацию просто, без дипломатической терминологии: выяснилось, что это возможно. Да, на определенном участке фронта, линии соприкосновения, но тишина была практически на всей территории Херсонской области — как на подконтрольной Украине, так и на оккупированной части.

Это очень и очень важный результат. Как выяснилось, режим прекращения огня соблюдался более трех суток. То есть, если есть политическая воля — благодаря американскому посредничеству и тому, что для [российского диктатора Владимира] Путина сейчас важно демонстрировать жесты доброй воли в адрес [президента США Дональда] Трампа и его супруги (это, безусловно, сработало), — главное, что это возможно.

И я думаю, что этот позитивный прецедент можно использовать и в дальнейшем. По разным данным, якобы обсуждается возможность подобных дальнейших прекращений огня. Кроме того, я считаю, что в перспективе это весьма весомый аргумент в пользу того, что можно договориться и о полном прекращении огня вдоль всей линии фронта.

Так что это и позитивное событие с точки зрения возвращения людей, их спасения от той катастрофы, в которой они оказались в результате войны. И главное — это может позитивно повлиять — возможно, и не сразу — на дальнейший переговорный процесс.

— А что касается формата международного посредничества: мы помним, что ключевую роль в координации этой миссии сыграла первая леди США Мелания Трамп. Похоже, что ни ООН, ни Красный Крест к этой операции вообще не привлекали. Скажите, свидетельствует ли это в политическом плане об изменении дипломатических каналов? И если это работает — можно ли распространять такой опыт и применять его в дальнейшем?

Реклама:

— Смотрите, всё же здесь нужно делать поправку на конкретные обстоятельства. Я бы не ставил крест на ООН, на Красном Кресте. Нет, они тоже активно и эффективно работают во многих других странах мира.

Просто в данном случае для Путина сработал фактор Трампа и Мелании Трамп. И это действительно стало решающим фактором.

ООН уже давно не пользуется авторитетом у Путина. Хотя, если оценивать ситуацию в целом — почему так вышло? Всё же фактор ООН тоже сыграл свою роль. Как Мелания Трамп узнала о катастрофе в Олешках? Украинская сторона поднимала этот вопрос уже несколько месяцев. Еще летом появились первые публикации об ужасе, творящемся в этом населенном пункте, и о необходимости решения проблемы. Были обращения в различные международные организации, публикации в западных СМИ.

И этот международный резонанс в конечном счете дал результат. В конце сентября проходила очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН — сессия высокого уровня. Туда приезжал и выступал Зеленский, там присутствовал и Дональд Трамп. Традиционно там проводятся различные важные мероприятия — как в прямом смысле под крышей ООН, так и под ее патронатом. И именно там, как утверждают различные источники, Мелания Трамп узнала о проблеме с Олешками.

И то, что украинская сторона поднимала этот вопрос через ООН, — это сработало. Затем сработал звонок Папы Римского. Путин в тот момент не дал согласия и не пообещал Папе Римскому, что будет решать проблему, возникшую в Олешках. Но это подействовало на Меланию Трамп.

И здесь — в силу сложившейся ситуации, когда Путин начал делать жесты в адрес Трампа (включая «дизельную сделку», оживление переговорного процесса и, наконец, возобновление переговоров, в частности договоренность о переговорах в трехстороннем формате), — гуманитарная инициатива Мелании Трамп органично вписалась в этот переговорный трек.

Реклама:

Путин, вероятно, решил, что такой подарок Трампу и его супруге будет еще больше способствовать укреплению доверия Трампа к Путину.

Нам, безусловно, это не нравится, но это помогло решить проблему с Олешками — с той гуманитарной катастрофой, которая сложилась в этом населенном пункте. Поэтому вряд ли это сработает в каких-то других странах, но у нас это сработало.

И есть шанс, что сейчас — поскольку вся эта гуманитарная миссия действительно оказалась успешной и вызвала огромный международный резонанс (я вижу это по вопросам западных журналистов, ведь о ситуации пишут различные западные СМИ), — Мелания Трамп ощутит вкус этой победы. И если она почувствует, что это был успех, что это сработало, то этот опыт можно будет масштабировать и продолжать.

Появляются и слухи о том, что якобы обсуждаются другие участки линии фронта, где ситуация также сложная, и что эту цепочку подобных гуманитарных миссий можно продолжать.

Удастся или нет — мы не знаем ответа. Но если это сработало один раз, нужно сделать всё возможное, чтобы было продолжение.

— Господин Владимир, что Украина выиграла от специальной миссии в Олешках? Мы спасали и спасаем граждан Украины — это понятно. Что еще? Расскажите, пожалуйста.

— Помимо сугубо гуманитарного результата, как я уже сказал, существует очень важный политический прецедент. Прецедент — пусть локального и временного, но перемирия, которое сработало.

Это важно с точки зрения мер доверия, поскольку существовало множество опасений, что будут нарушения и что договоренности не будут выполняться.

Реклама:

Кстати, до сих пор существуют серьезные опасения, что под прикрытием этого перемирия Россия может подтянуть свои военные силы и после этого усилить атаки на Херсон. Такой риск, кстати, сохраняется. И это может дискредитировать достигнутое в рамках гуманитарной акции и перемирия, однако прецедент уже создан.

И для нас это важный аргумент в переговорах с Соединенными Штатами. Здесь как раз можно и поблагодарить Меланию Трамп за то, что произошло, и в то же время просто, что называется, на пальцах показать американцам: видите, это возможно — можно на самом деле прекратить огонь на большом участке линии фронта. Да, там Днепр, естественный рубеж, но это возможно. А дальше об этом нужно говорить россиянам.

Так что это определенно можно использовать как аргумент в мирных переговорах. Меры доверия, которые сработали. Канал связи между омбудсменами Украины и России тоже сработал. И это тоже важно.

Я знаю, что многие критикуют Дмитрия Лубинца за то, что он пожимал руку Лантратовой — российской представительнице, — и за то, что разговоры проходили в дружелюбном тоне. Я считаю, что ради спасения людей это всё же нужно было сделать. То, что в Херсоне было несколько суток тишины, — это тоже важно.

Да, есть и другая сторона. Люди опасаются, что война сейчас возобновится с еще большим размахом, но даже такой локальный результат — возможность для людей немного прийти в себя, решить свои проблемы и вопросы гуманитарного характера, а также урегулировать множество проблем в Херсоне — это важный результат.

И еще одна деталь: возвращение большинства жителей Олешек, пожелавших эвакуироваться именно в Украину. На это, возможно, обращают меньше внимания, но это очень важный результат. В первый день, когда начиналась эвакуация, даже с российской стороны поступали сообщения о том, что большинство согласившихся на эвакуацию отправились именно в Украину. Олешки — это тоже Украина, пусть и оккупированная ее часть, но люди согласились вернуться именно на территорию, подконтрольную Украине.

Реклама:

Я даже встречал в российских источниках подсчеты: 17 автобусов с теми, кто эвакуируется в Украину, и лишь четыре — в Россию. Знаете, почему это важно? Это выбор людей. В драматических обстоятельствах это решение об идентификации, об идентичности: кто ты — украинец, или же ты отождествляешь себя с Россией?

Безусловно, я думаю, люди понимают, что возвращаются в страну, где идет война, которая страдает от войны, но они возвращаются к своим, в свой дом. На другом берегу Днепра у кого-то родственники, кого-то, кстати, нужно будет устроить. Но выбор — украинский: в столь сложных обстоятельствах они ощутили себя украинцами и подтвердили это.

И, кстати, присутствие там Дмитрия Лубинца способствовало такому выбору, поскольку наши журналисты, в частности, сообщали, что многие жители Олешек опасались соглашаться на эвакуацию из-за страха. Ведь если они продемонстрируют желание вернуться в Украину, это может быть использовано против них: их могут задержать в ходе фильтрации или подвергнуть российским репрессиям именно за то, что они выбрали Украину.

Но здесь всё же был контроль со стороны нашего омбудсмена — уполномоченного по правам человека, — присутствовали американские журналисты. И международный контроль, я думаю, тоже этому способствовал.

И этот выбор в пользу Украины, я считаю, — тоже очень весомый результат. Это, между прочим, свидетельствует — и даже россияне это признают, пусть и не прямо, но сам факт таков, — что это украинские земли, что на этих территориях живут украинцы (не русские, как считает Путин, а именно украинцы), которые хотят быть в Украине и с Украиной.

Реклама:

Я считаю это также очень весомым, очень важным результатом этой гуманитарной акции.