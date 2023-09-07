В Олешках на Херсонщине взорвали авто с российскими работниками ФСБ и военными — источники NV

7 сентября, 19:45
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Взорванные работники ФСБ «работали» во временно оккупированном Скадовске (Фото:Скриншот из видео/NV)

Взорванные работники ФСБ «работали» во временно оккупированном Скадовске (Фото:Скриншот из видео/NV)

Во временно оккупированных Алешках Херсонской области взорвали автомобиль с работниками ФСБ РФ и военными, рассказали NV источники в Службе безопасности Украины.

В результате взрыва один сотрудник ФСБ погиб на месте, а второй находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Кроме того, трое российских оккупантов, которые также были в автомобиле, ранены.

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По данным NV, к «хлопку» на Херсонщине приложила руку СБУ.

Работники ФСБ «работали» во временно оккупированном Скадовске. А в Олешках они проводили фильтрационные мероприятия и пытали украинцев.

«Такая судьба ждет каждого оккупанта, который ступил на украинскую землю, без сомнений», — отметили анонимные собеседники NV.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1699822975040602266?s=20
Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Автомобиль Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ России Херсонская область Война России против Украины Временно оккупированные территории

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