В Олешках на Херсонщине взорвали авто с российскими работниками ФСБ и военными — источники NV
Взорванные работники ФСБ «работали» во временно оккупированном Скадовске (Фото:Скриншот из видео/NV)
Во временно оккупированных Алешках Херсонской области взорвали автомобиль с работниками ФСБ РФ и военными, рассказали NV источники в Службе безопасности Украины.
В результате взрыва один сотрудник ФСБ погиб на месте, а второй находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Кроме того, трое российских оккупантов, которые также были в автомобиле, ранены.
По данным NV, к «хлопку» на Херсонщине приложила руку СБУ.
Работники ФСБ «работали» во временно оккупированном Скадовске. А в Олешках они проводили фильтрационные мероприятия и пытали украинцев.
«Такая судьба ждет каждого оккупанта, который ступил на украинскую землю, без сомнений», — отметили анонимные собеседники NV.