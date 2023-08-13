Яркое зрелище. В оккупированных Олешках за ночь уничтожено два склада с боекомплектом — видео 13 августа, 08:02 В оккупированных Олешках ночью взрывались склады с боекомплектом россиян (Фото:Скриншот из видео Взгляд Назара / Telegram)

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области в ночь на воскресенье, 13 августа, были уничтожены два склада с боекомплектом россиян.

Видео со взрывом БК оккупантов, которое ранее распространилось в сети, утром опубликовал в своем телеграм-канале спикер оперативного командования Юг Владислав Назаров.

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Он добавил, что также есть попадания по скоплению оккупантов в Олешках.