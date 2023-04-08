В октябре украинские военные предприняли неудачную попытку отбить Запорожскую АЭС — Times рассказывает подробности о секретной операции 8 апреля, 13:25 Российский военный дежурит у оккупированной Запорожской АЭС (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

В октябре прошлого года украинские военные попытались вернуть контроль над Запорожской АЭС, но потерпели неудачу, пишет британская газета The Times.

Киев официально никогда не сообщал об этом, и издание раскрывает подробности секретной операции со ссылкой на анонимные источники в украинском спецназе, военной разведке и ВМС.

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Как пишет Times, в ночь на 19 октября около 600 украинских военных на 30 катерах с оружием на борту, в том числе крупнокалиберными пулеметами, автоматическими гранатометами MK-19 и противотанковыми средствами, попытались высадиться на левый берег Днепра, где располагается оккупированная ЗАЭС. Ширина реки в этом месте составляет около 4,8 км.

ЗАЭС располагается на левом берегу Днепра, находящемся под российской оккупацией . На противоположном берегу - подконтрольные Украине Никополь и Марганец / Фото: deepstatemap

«Идея заключалась в том, чтобы начать бой только с пехотой, поскольку мы были уверены, что Россия не сможет применять ответную артиллерию, опасаясь катастрофы на атомной станции», — цитирует Times одного из военных.

К операции были привлечены закаленные в боях солдаты элитных подразделений Украины, в частности, военной разведки Украины (ГУР), батальона Шаман, полка Кракен и Украинского иностранного легиона.

Однако, как пишет издание, украинцы не ожидали, что им будут оказывать столь серьезное сопротивление.

«Российские военные построили очень плотную оборону, все заминировали. Когда мы начали приближаться, они даже подтянули танки и артиллерию и начали обстреливать нас прямо на воде», — вспоминает украинский военный, с которым пообщались журналисты.

Пока катера спецназа переплывали по Днепру, украинские военные начали обстреливать позиции россиян, в том числе из РСЗО HIMARS.

В итоге небольшой группе украинских спецназовцев удалось добраться до берега. Они вступили в трехчасовую перестрелку с россиянами на окраине Энергодара.

Однако основные силы так и не смогли высадиться. Украинцы пытались противостоять российским танкам на берегу, но вести огонь из противотанковых средств, передвигаясь на скорости по воде, было сложно. Поэтому командир решил отступить, чтобы не рисковать большими потерями.

Издание отмечает, что Украина никогда не признавала эту операцию. Свидетельства о ней появлялись только от российской стороны, когда в конце октября чиновники оккупационных администраций и Минобороны РФ сообщали о том, что ВСУ попытались высадить десант и штурмовать ЗАЭС.

Запорожская АЭС по-прежнему остается под российской оккупацией. Президент НАЭК Энергоатом Петр Котин заявляет, что само присутствие россиян на АЭС представляет наибольшую опасность.

Котин отмечает, что россияне используют центры управления станции как жилые помещения, размещают огневые точки на крышах заводских зданий, строят укрепление вблизи хранилищ радиоактивных веществ и даже держат грузовики с боеприпасами в турбинных залах реакторов, подвергая Украину риску ядерного инцидента, который может иметь длительные последствия.

Он также заявил, что наблюдается общее ухудшение состояния станции, включая оборудование и качество персонала, что было бы признано неприемлемым в мирное время.

Котин высказал предположение, что вернуть ЗАЭС удастся, если украинская армия сможет продвинуться на юг в сторону Крыма и Мелитополя.

«Это единственный вариант [вернуть станцию] без непосредственного обстрела и прямого наступления на территорию станции. Очень опасно делать такие вещи [вести боевые действия] рядом с ядерными материалами», — сказал он.