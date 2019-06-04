В окрестностях Киева проводят замеры воздуха из-за масштабного пожара на птицефабрике 4 июня, 15:30 Цей матеріал також доступний українською КГГА Пока ситуация находится под контролем КГГА

В окрестностях Киева мобильная лаборатория коммунальной аварийно-спасательной службы проводит замеры воздуха на наличие продуктов горения из-за пожара на птицефабрике Ясенсвит в Василькове.

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, замеры уже проводят на Окружной дороге.

У коммунальной службы также есть стационарные посты контроля воздуха, которые в круглосуточном режиме отслеживают уровень загрязнения воздуха.

На данный момент ситуация с состоянием воздуха на территории Киева находится под контролем.

Напомним, в Василькове Киевской области вспыхнул пожар на территории птицефабрики Ясенсвит.

Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 15:00 пожар удалось ликвидировать.



