Бойцы ВСУ находят краденные стиральные машины даже в окопах оккупантов — видео 10 мая, 14:39 Цей матеріал також доступний українською Из-за наступления украинских военных оккупантам пришлось бросить свой «трофей» (Фото:Скриншот видео kharkiv_warnews/Twitter)

Украинские военные, захватив позиции российских оккупантов, обнаружили в одном из окопов краденную стиральную машину.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях во вторник, 10 мая.

Поскольку подключить машину-автомат в вырытом посреди поля окопе некуда, вероятней всего, российские мародеры планировали увезти ее с собой, как это принято в армии РФ, однако наступление украинских военных помешало их планам и «трофей» пришлось бросить.

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