Бойцы ВСУ находят краденные стиральные машины даже в окопах оккупантов — видео

10 мая, 14:39
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Из-за наступления украинских военных оккупантам пришлось бросить свой «трофей» (Фото:Скриншот видео kharkiv_warnews/Twitter)

Из-за наступления украинских военных оккупантам пришлось бросить свой «трофей» (Фото:Скриншот видео kharkiv_warnews/Twitter)

Украинские военные, захватив позиции российских оккупантов, обнаружили в одном из окопов краденную стиральную машину.

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Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях во вторник, 10 мая.

Поскольку подключить машину-автомат в вырытом посреди поля окопе некуда, вероятней всего, российские мародеры планировали увезти ее с собой, как это принято в армии РФ, однако наступление украинских военных помешало их планам и «трофей» пришлось бросить.

Видео дня
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https://twitter.com/kharkiv_warnews/status/1523961131097808896
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Мародерство Мародеры Российские военные Военные преступления Война России против Украины

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