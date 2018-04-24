В оккупированных районах Луганской области восстановили мобильную связь

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Жителям оккупированных районов вернули мобильную связь
Фото: pixabay/MichaelGaida

Жителям оккупированных районов вернули мобильную связь

Вечером во вторник, 24 апреля, в оккупированных районах Луганской области восстановили мобильную связь Vodafone Украина.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"По оперативной информации, мобильная связь на временно оккупированной части территории Луганской области восстановлена", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, утром 24 апреля на временно оккупированной территории Луганской области были повреждены линии связи мобильного оператора Vodafone Украина.

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