Вечером во вторник, 24 апреля, в оккупированных районах Луганской области восстановили мобильную связь Vodafone Украина.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"По оперативной информации, мобильная связь на временно оккупированной части территории Луганской области восстановлена", - говорится в заявлении ведомства.

По оперативной информации мобильную связь на временно оккупированной части территории Луганской области восстановлено - МТОТ (@mtot_gov_ua) 24 апреля 2018 г.

Напомним, утром 24 апреля на временно оккупированной территории Луганской области были повреждены линии связи мобильного оператора Vodafone Украина.