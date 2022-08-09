«Особенно жаркий день». В оккупированной Кирилловке прогремел взрыв — мэр Мелитополя 9 августа, 23:23 Взрыв в Кирилловке (Фото:via Иван Федоров / Telegram)

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщает, что взрывы во вторник раздавались в оккупированной Кирилловке Мелитопольского района.

Он уточнил, что в этот район оккупанты свозили свою военную технику.

«Сегодняшний день оказался особенно „жарким“ не только в украинском Крыму, но и в украинской Кирилловке», — заявил он.

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Он также добавил, что было слышно как минимум два сильных взрыва, затем поднялся густой дым.

«Бавовна» для орков на побережье Азовского моря, куда рашисты еще месяц назад свозили свою военную технику в надежде, что там ВСУ до нее не достанут. Надеемся, все же достали", — заявил он.

Во вторник, 9 августа в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов — по данным СМИ, в районе военного аэродрома Саки у Новофедоровки на западе Крыма. Минобороны страны-агрессора России утверждает, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, шесть — пострадали.



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