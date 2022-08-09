«Особенно жаркий день». В оккупированной Кирилловке прогремел взрыв — мэр Мелитополя

9 августа, 23:23
Взрыв в Кирилловке (Фото:via Иван Федоров / Telegram)

Взрыв в Кирилловке (Фото:via Иван Федоров / Telegram)

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщает, что взрывы во вторник раздавались в оккупированной Кирилловке Мелитопольского района.

Он уточнил, что в этот район оккупанты свозили свою военную технику.

«Сегодняшний день оказался особенно „жарким“ не только в украинском Крыму, но и в украинской Кирилловке», — заявил он.

Видео дня
Читайте также:
После взрывов в районе аэродрома оккупанты в Крыму объявили повышенный уровень «опасности»

Он также добавил, что было слышно как минимум два сильных взрыва, затем поднялся густой дым.

«Бавовна» для орков на побережье Азовского моря, куда рашисты еще месяц назад свозили свою военную технику в надежде, что там ВСУ до нее не достанут. Надеемся, все же достали", — заявил он.

Во вторник, 9 августа в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов — по данным СМИ, в районе военного аэродрома Саки у Новофедоровки на западе Крыма. Минобороны страны-агрессора России утверждает, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, шесть — пострадали.

https://www.youtube.com/watch?v=zM59xHfbzJ0
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Иван Федоров Кирилловка Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Армия Тайваня (Фото:Chiang Ying-ying)
Давид и Голиаф /
Что нужно знать о противостоянии вооруженных сил Китая и Тайваня
9 августа, 21:00
Инновации
Образ из коллекции Khaite (Фото:instagram.com/khaite_ny)
Эффектный тренд с подиума /
Как модницы носят вещи без бретелей
9 августа, 19:46
Красота и мода
Обломки российской ракеты Точка-У в украинском пшеничном поле, Донецкая область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
«Российскую ПВО ждут проблемы» /
Как, несмотря на заявления РФ, наша авиация и дальше подавляет действия оккупантов на фронте — интервью
9 августа, 18:29
События
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X