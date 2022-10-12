В оккупированной Керчи заметили колонну с российской военной техникой — видео 12 октября, 18:57 Взрыв на Крымском мосту, 8 октября (Фото:REUTERS/Stringer)

В оккупированном Крыму в Керчи зафиксирована колонна российской военной техники с символами оккупантов — V.

Об этом сообщили очевидцы в комментарии Крым.Реалии.

По их словам, автомобили впервые заметили в центре города, где автомобильное движение интенсивное, а дороги достаточно узкие.

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Военная техника двигалась со стороны въезда в город, однако ее пункт назначения неизвестен, сообщает издание.

Ранее российская военная техника в Керчи перемещалась по основным автомагистралям, ведущим к трассе Таврида или морским портам.

Смена движения может быть связана с ростом нагрузки на дорожный трафик в Керчи в связи со взрывом на Керченском мосту на прошлой неделе, объяснили журналисты.

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне опрокидывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар.

В Кремле не знают, когда восстановят мост. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по чрезвычайной ситуации на оккупированном полуострове.