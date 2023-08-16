Коллаборанты жалуются на потери. В оккупированной Горловке погибло более 20 тыс. мобилизованных в армию РФ 16 августа, 16:04 Оккупанты (Фото:ГУР)

Оккупационная администрация временно оккупированной Горловки Донецкой области пожаловалась в Москву на большие потери среди мобилизованных жителей города.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС).

По данным ЦНС, в городе растет социальное напряжение, поскольку с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибло более 20 тыс. жителей города, которых принудительно мобилизовали в 2022 году.

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Отмечается, что россияне уже готовятся к новой волне мобилизации на оккупированных территориях для того, чтобы восполнить потери, и уже сейчас формируют списки мужчин. В частности план по мобилизации был представлен гауляйтерам из Горловки.

В ЦНС отметили, что мобилизация жителей захваченных территорий является международным преступлением. Из них формируют отряды, которые без подготовки отправляют на передовую.

Отмечается, что россияне планируют увеличить темпы мобилизации именно на временно оккупированных территориях, чтобы не потерять поддержку войны среди населения.

25 июля в России внесли поправки в закон о повышении призывного возраста, которые установили, что в стране-агрессоре к службе будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

Также Госдума РФ приняла поправку, согласно которой гражданам России, которым направлена повестка из военкомата, запрещено покидать территорию России, в том числе по месту работы или учебы.