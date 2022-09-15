В оккупированной Горловке почти не осталось мужчин из-за «мобилизации» — украинская разведка 15 сентября, 18:09 Город Горловка (Фото:Главное управление разведки)

Российские оккупанты массово забирают жителей Донбасса на войну против Украины. В захваченной Горловке из-за «мобилизации» почти не осталось мужчин.

Об этом сообщает украинская разведка.

По данным разведки, оккупантам приказали «мобилизовать» в Горловке 6 тысяч местных жителей. В городе проводят розыски мужчин, а в общественных местах, магазинах, ТЦ, АЗС и на Центральном рынке продолжаются облавы.

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Однако захватчики не могут выполнить «план», поскольку многих уже забрали на фронт, а некоторые сбежали из города.

«Эти меры существенно увеличивают социальное напряжение — на сегодня в Горловке остались исключительно женщины, дети и старики», — говорится в сообщении.

Ранее мужчин из Горловки «мобилизовали» в состав 9-го отдельного полка морской пехоты 1-го армейского корпуса оккупационных войск. С 11 сентября они не выходят на связь. Известно, что перед этим они находились в Херсонской области, но отказались участвовать в боевых действиях. Российские командиры угрожали, что отправят их не передовую без оружия.

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