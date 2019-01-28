В оккупированной Горловке обрушился цех машиностроительного завода - фото
Вчера, 12:51
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В понедельник
утром, 28 января, в оккупированной РФ Горловке произошло обрушение одного из
цехов машиностроительного завода.
Об этом со
ссылкой на так называемые "местные власти" передает пропагандистский
ресурс боевиков.
"На территории Горловского машзавода, по предварительной информации, в ремонтно-механическом цехе произошло обрушение стен - "сложилось" порядка 1500 квадратных метров. Неизвестна судьба одного сотрудника завода - слесаря", - говорится в сообщении.
Фото: Ресурс боевиков
Информации о
погибших или пострадавших в результате происшествия на данное время нет.