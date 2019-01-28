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Аномалия или закономерность

В оккупированной Горловке обрушился цех машиностроительного завода - фото

Вчера, 12:51
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Ресурс боевиков

Судьба одного из рабочих остается неизвестной

В понедельник утром, 28 января, в оккупированной РФ Горловке произошло обрушение одного из цехов машиностроительного завода.

Об этом со ссылкой на так называемые "местные власти" передает пропагандистский ресурс боевиков.

"На территории Горловского машзавода, по предварительной информации, в ремонтно-механическом цехе произошло обрушение стен - "сложилось" порядка 1500 квадратных метров. Неизвестна судьба одного сотрудника завода - слесаря", - говорится в сообщении.

Фото: Ресурс боевиков

Информации о погибших или пострадавших в результате происшествия на данное время нет.

Теги:   Горловка Донецкая область

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