В оккупированной Горловке обрушился цех машиностроительного завода - фото Вчера, 12:51 786 Цей матеріал також доступний українською Ресурс боевиков Судьба одного из рабочих остается неизвестной Ресурс боевиков

В понедельник утром, 28 января, в оккупированной РФ Горловке произошло обрушение одного из цехов машиностроительного завода.

Об этом со ссылкой на так называемые "местные власти" передает пропагандистский ресурс боевиков.

"На территории Горловского машзавода, по предварительной информации, в ремонтно-механическом цехе произошло обрушение стен - "сложилось" порядка 1500 квадратных метров. Неизвестна судьба одного сотрудника завода - слесаря", - говорится в сообщении.

Фото: Ресурс боевиков

Информации о погибших или пострадавших в результате происшествия на данное время нет.