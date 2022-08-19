Жители Евпатории слышали несколько взрывов, оккупанты сообщают о работе ПВО — видео
Российские пропагандисты заявили, что в городе сработала оккупационная ПВО. (Фото:Скриншот из видео/Telegram)
В Евпатории во временно захваченном Крыму местные жители слышали минимум два взрыва. Оккупационная «администрация» заявила о работе ПВО.
Нардеп Алексей Гончаренко в Telegram уточняет, что в городе было слышно минимум два взрыва.
Российские Telegram-каналы также публикуют видео взрывов из Евпатории.
Суспільне со ссылкой на местных жителей сообщает, что взрывы были также слышны в населенном пункте Заозерное рядом с Евпаторией.
Так называемый советник «главы» Крыма Олег Крючков заявил, что в городе сработала ПВО, передает пропагандистский ресурс ТАСС.
В последние недели на территории украинского полуострова регулярно происходили взрывы на военных объектах российских оккупантов.
Ранее высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена сообщил СМИ, что в Белом доме не выступают против ударов украинской армии по объектам в оккупированном Крыму.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупреждал, что атак на российские военные объекты на украинском полуострове будет больше.
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