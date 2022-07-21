Глотает огонь, забивает гвозди в нос. В оккупированной Боровой захватчики назначили «главой» общины участника талант-шоу 21 июля, 19:02 Сергей Агарков на шоу Україна має талант (Фото:Скриншот из видео/Youtube)

Во временно захваченной Боровской общине Харьковской области оккупанты назначили «главой» харьковчанина Сергея Агаркова, который известен участием в талант-шоу. Об этом сообщает Боровськой поселковый совет в Telegram.

Сергей Агарков до 2014 года выступал на шоу Україна має талант. Там он бил себя топором в живот, толкал гвозди в нос и глотал горящий факел.

Боровской поселковый совет отмечает, что с такой же программой он выступал когда-то на концерте в одном из сел временно оккупированной общины.

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По данным сайта Миротворец, Агарков открыто выражал свою антиукраинскую позицию с 2014 года, являлся руководителем организации Союз народного единства и одним из авторов сепаратистского проекта Дорожная карта Новороссии, а также в 2014 году уехал в РФ.

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