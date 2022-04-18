В оккупированном российскими войсками Геническе восстановили памятник Ленину — соцсети 18 апреля, 16:00 Цей матеріал також доступний українською Памятник Владимиру Ленину (Фото:Труха/Telegram)

В оккупированном российскими войсками Геническе Херсонской области установили памятник Владимиру Ленину.

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Об этом сообщил первый заместитель главы — руководитель исполнительного аппарата Херсонского областного совета Юрий Соболевский.



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«Прислали с Геническа. Орки в Херсонской области продолжают свои эксперименты по перемещению в прошлое. Красные флаги, памятники советской эпохи. И все это на фоне усугубляющегося гуманитарного кризиса, жесткого подавления инакомыслия и проявления гражданской позиции», — говорится в сообщении.

По словам Соболевского, оккупанты пытаются паразитировать на ностальгических настроениях населения.

«Проблема в том, что их в области практически нет. Люди у нас живут в настоящем и имеют вполне реальное и успешное будущее. Но оккупанты этого понять не могут. Поэтому шоу „back in the ussr“ будет продолжаться вплоть до освобождения нашей области ЗСУ», — пишет замглавы Херсонского областного совета.

Фото: Юрій Соболевський/Facebook

Фото: Труха/Telegram

Напомним, памятник Ленину в Геническе демонтировали 16 июля 2015 года в рамках декоммунизации.



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