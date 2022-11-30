В оккупированном Токмаке ликвидировали коллаборанта, который работал «руководителем милиции» — СМИ 30 ноября, 18:52 Алексей Кошель (Фото:via РИА-Мелитополь)

Украинские военнослужащие ликвидировали во временно оккупированном Токмаке Запорожской области так называемого «начальника УВД» Алексея Кошеля, сообщает РИА-Мелитополь.

По информации местного издания, коллаборант погиб в результате артобстрела со стороны ВСУ.

«После успешной работы артиллерии ВСУ по позициям орков во временно оккупированном Токмаке ликвидировали так называемого начальника УВД по городу Токмаку и Токмакскому району Алексея Кошеля», — говорится в сообщении.

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9 августа СБУ установила личности всех предателей, которые присоединились к созданному агрессором «главному управлению МВД в Запорожской области», семнадцати из них уже объявили о подозрении.

Среди них был Кошель. В СБУ его идентифицировали как так называемого «начальника Мелитопольского межрайонного управления».