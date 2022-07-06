В оккупированном Скадовске прогремели взрывы, есть жертвы 6 июля, 21:00 Последствия обстрела Скадовска со стороны российских оккупантов (Фото:Суспільне)

В результате взрывов 6 июля в Скадовске Херсонской области один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом заявил глава Скадовского городского совета Александр Яковлев, сообщает Суспільне.

«Один человек погиб, четверо раненых, среди них ребенок. Возможно, есть еще пострадавшие, но больше никто не обращался за помощью», — сказал глава Скадовского городского совета Александр Яковлев.

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Он также сообщил, что взрывы повредили дом — разрушили крышу, повредили стену и выбили окна.

Жители Скадовска сообщают о трех ракетах, летевших в северную сторону города. Затем было слышно несколько взрывов, а в воздухе были видны клубы дыма от разорванных ракет. После этого последовали два громких взрыва и пошел дым со стороны города и за городом.

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