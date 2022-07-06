В оккупированном Скадовске прогремели взрывы, есть жертвы

6 июля, 21:00
Последствия обстрела Скадовска со стороны российских оккупантов (Фото:Суспільне)

Последствия обстрела Скадовска со стороны российских оккупантов (Фото:Суспільне)

В результате взрывов 6 июля в Скадовске Херсонской области один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом заявил глава Скадовского городского совета Александр Яковлев, сообщает Суспільне.

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«Один человек погиб, четверо раненых, среди них ребенок. Возможно, есть еще пострадавшие, но больше никто не обращался за помощью», — сказал глава Скадовского городского совета Александр Яковлев.

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Он также сообщил, что взрывы повредили дом — разрушили крышу, повредили стену и выбили окна.

Жители Скадовска сообщают о трех ракетах, летевших в северную сторону города. Затем было слышно несколько взрывов, а в воздухе были видны клубы дыма от разорванных ракет. После этого последовали два громких взрыва и пошел дым со стороны города и за городом.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Война России против Украины Скадовск

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