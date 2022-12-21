Окна задрожали. В оккупированном Симферополе прогремели взрывы

21 декабря, 15:53
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Симферополь (Фото:gelio.livejournal.com)

Симферополь (Фото:gelio.livejournal.com)

В среду, 21 декабря, в Симферополе прогремели взрывы.

Об этом сообщает Telegram-канал ЧП/Симферополь.

Местные жители утверждают, что слышали как минимум два мощных взрыва.

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«Что за хлопки (взрывы) в Симферополе? В Марьине окна дрожат. Только что два хлопка подряд. Кто слышал?», — говорится в сообщении.

Видео дня

Местные жители считают, что взрывы — это учения российских военнослужащих на оккупированном ими полуострове. Официально марионетки Кремля в Крыму не комментировали этот инцидент.

10 декабря появились сообщения о взрывах в оккупированном Крыму, в том числе вблизи Симферополя, Севастополя и Джанкоя. Оккупационные власти традиционно заявили о «работе ПВО».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Российская агрессия Симферополь Война России против Украины

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