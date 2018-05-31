В оккупированном Симферополе из-за кражи кабеля недоступен вызов скорой помощи

Местным рекомендуют обращаться за помощью непосредственно в медучреждения

Жители оккупированного РФ Симферополя лишились возможности вызова скорой помощи.

Об этом сообщили в так называемом "министерстве здравоохранения".

"31 мая 2018 года с 04:00 в Симферополе не обеспечивается прием вызовов скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

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По словам местных "чиновников", причиной данной проблемы стала кража неизвестными телефонного кабеля.

В связи с этим жителям рекомендуют обращаться за помощью непосредственно в медучреждения.

Ранее сообщалось, что Украина демонтировала оптоволоконные линии связи с Крымом, оставив оккупантов без интернета.