Мощный пожар виден из соседних сел. В оккупированном Шахтерске загорелась нефтебаза 26 октября, 22:36 В Шахтерске мощный пожар (Фото:Скриншот видео Типичный Донецк / Telegram)

В оккупированном Шахтерске, что в Донецкой области, загорелась нефтебаза. Оккупационные власти заявляют о якобы ударе Вооруженных сил Украины.

Местные Telegram-каналы сообщают о масштабном пожаре в районе железнодорожного вокзала. Огонь такой силы, что мощное зарево видно из соседних городов и сел. Шахтерск находится в 50 километрах на восток от Донецка.

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Как заявили оккупационные власти, по местной нефтебазе был нанесен удар.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что загорелись 12 цестерн с топливом.