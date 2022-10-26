Мощный пожар виден из соседних сел. В оккупированном Шахтерске загорелась нефтебаза

26 октября, 22:36
Поделиться:
В Шахтерске мощный пожар (Фото:Скриншот видео Типичный Донецк / Telegram)

В Шахтерске мощный пожар (Фото:Скриншот видео Типичный Донецк / Telegram)

В оккупированном Шахтерске, что в Донецкой области, загорелась нефтебаза. Оккупационные власти заявляют о якобы ударе Вооруженных сил Украины.

Местные Telegram-каналы сообщают о масштабном пожаре в районе железнодорожного вокзала. Огонь такой силы, что мощное зарево видно из соседних городов и сел. Шахтерск находится в 50 километрах на восток от Донецка.

Видео дня

Как заявили оккупационные власти, по местной нефтебазе был нанесен удар.

https://www.youtube.com/watch?v=45B6Q5SUbwg

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что загорелись 12 цестерн с топливом.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Шахтерск Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X