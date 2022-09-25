Сводка Генштаба. В оккупированном Севастополе раздали около тысячи повесток, РФ направляет мобилизованных на линию столкновения 25 сентября, 19:30 Уничтоженная российская техника в освобожденном Изюме (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во временно оккупированном Севастополе оккупанты вручили около тысячи повесток во время объявленной в России мобилизации. Их уверяют, что служба будет проходить на захваченной территории Херсонской области до конца срока «специальной военной операции», как в РФ называют войну против Украины.



Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 воскресенья, 25 сентября.

Там рассказали, что военные комиссариаты РФ работают круглосуточно, а тем, кто пытается уклониться от мобилизации, угрожают уголовной ответственностью.

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Командование российских оккупационных войск направляет новых прибывающих военных на доукомплектование подразделений, которые понесли потери, — непосредственно на линию столкновения. В Генштабе говорят, что это значительно влияет на снижение уровня их морально-психологического состояния и качество выполнения россиянами обязанностей.

На фронте ситуация на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. На Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском армия РФ обстреливала районы ряда населенных пунктов из танков, минометов и ствольной артиллерии.

За сутки оккупанты нанесли четыре ракетных и семь авиационных ударов, совершили более 24 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины. От вражеского огня пострадали более 35 населенных пунктов. Также российские оккупанты совершили до 60 вылетов беспилотниками для ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

В течение суток подразделения Сил обороны отразили атаки РФ в районах семи населенных пунктов: Соледара, Выемки, Курдюмовки, Зайцево, Новомихайловки, Первомайского и Павловки. За 24 сентября огненными ударами по объектам оккупантов на временно оккупированной территории Запорожской области уничтожено около 10 единиц их вооружения и военной техники возле Гуляйполя, а также один ЗРК С-300 со складом боеприпасов возле Токмака.

Для поддержки действий наземных группировок авиация ВСУ нанесла 21 удар. Генштаб сообщает об атаке на 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники РФ и семь позиций зенитных ракетных комплексов. Также подразделения сил ПВО на разных направлениях уничтожили два вражеских беспилотника.

За текущие сутки ракетные войска и артиллерия атаковали:

шесть пунктов управления;

11 районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов;

две позиции зенитных ракетных комплексов;

три подразделения ракетных войск и артиллерии;

шесть складов с боеприпасами;

восемь отдельных важных целей.

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