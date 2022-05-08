В оккупированном селе в Харьковской области россияне проводят у местных перепись бытовой техники

8 мая, 17:51
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Российские оккупанты в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В селе Боровая в Харьковской области оккупанты проверяют дома местных жителей. Зафиксированы случаи, когда россияне проводили перепись бытовой техники.

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Об этом сообщает в Telegram Боровская поселковая рада.

Отмечено, что оккупанты проверяют жилье местных жителей, хозяйственные здания, чердаки и подвалы, заселяются в пустые дома и заведения социальной инфраструктуры. Особое внимание уделяют охотникам, ищут и уносят охотничье оружие.

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«Зафиксированы случаи, когда оккупанты проводили перепись бытовой техники в отдельных помещениях: записывали, сколько в домах находится холодильников, телевизоров, стиральных машин, микроволновок и т. д. Какова цель такой переписи, остается только догадываться», — говорится в сообщении.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Харьковская область Оккупант Война России против Украины

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