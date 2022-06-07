В одном из ресторанов оккупированного РФ Херсона прогремел взрыв
Взрыв произошел в ресторане Ностальжи (Фото:tomato.ua)
Во вторник, 7 июня, в одном из ресторанов во временно оккупированном РФ Херсоне прогремел взрыв.
Об этом со ссылкой на главу местной областной военной администрации Геннадия Лагуту сообщает Суспільне.
«Около 12:40 произошел взрыв в ресторане Ностальжи по улице Старообряднической, 10. Известно об одном раненом», — говорится в сообщении.
Других подробностей о происшествии на данное время не нет.
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