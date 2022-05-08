В оккупированном поселке в Харьковской области россияне проводят у местных перепись бытовой техники
Российские оккупанты в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В Боровой Харьковской области оккупанты проверяют дома местных жителей. Зафиксированы случаи, когда россияне проводили перепись бытовой техники.
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Об этом сообщает в Telegram Боровская поселковая рада.
Отмечено, что оккупанты проверяют жилье местных жителей, хозяйственные здания, чердаки и подвалы, заселяются в пустые дома и учреждения социальной инфраструктуры. Особое внимание уделяют охотникам, ищут и забирают охотничье оружие.
«Зафиксированы случаи, когда оккупанты проводили перепись бытовой техники в отдельных помещениях: записывали, сколько в домах находится холодильников, телевизоров, стиральных машин, микроволновок
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