В оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов — мэр 8 августа, 22:56 Около 10 мощных взрывов прогремели в западной части Мелитополя (Фото:inform.zp.ua)

Во временно оккупированном Мелитополе прогремели около 10 мощных взрывов. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

«Очередной вечер для российских военных перестает быть спокоен», — написал он в Telegram.

Он утончил, что около 10 мощных взрывов прогремели в западной части Мелитополя.

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«Верим в ВСУ и ждем хорошие новости для украинцев и сокрушительные для рашистов», — добавил он.

Утром, 8 августа, украинские силы нанесли удар по позициям оккупантов в Мелитополе. По данным Федорова, ВСУ ликвидировали около 100 российских солдат и значительное количество военной техники.

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