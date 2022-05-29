В оккупированном Мелитополе люди вышли на мирный проукраинский митинг

29 мая, 17:30
Цей матеріал також доступний українською
В Мелитополе люди вышли на проукраинский митинг (Фото:Риа-Мелитополь via Telegram)

В Мелитополе люди вышли на проукраинский митинг (Фото:Риа-Мелитополь via Telegram)

В воскресенье, 29 мая, в оккупированном Мелитополе Запорожской области жители вышли на патриотический митинг.

Война России против Украины — главные события 29 мая

Об этом сообщает в Telegram местное издание Риа-Мелитополь.

«По словам очевидцев, сейчас в городском парке патриоты исполняют гимн Украины. На фото несколько десятков человек с импровизированными плакатами, флагами и желто-голубыми лентами», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что несколько дней назад мелитопольские партизаны пригласили горожан 29 мая на проукраинский митинг, организуемый движением Жовта стрічка. При этом было известно только время и дата встречи.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Митинг Запорожская область Мелитополь Проукраинская позиция Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X