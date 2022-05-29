В оккупированном Мелитополе люди вышли на мирный проукраинский митинг 29 мая, 17:30 Цей матеріал також доступний українською В Мелитополе люди вышли на проукраинский митинг (Фото:Риа-Мелитополь via Telegram)

В воскресенье, 29 мая, в оккупированном Мелитополе Запорожской области жители вышли на патриотический митинг.

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Об этом сообщает в Telegram местное издание Риа-Мелитополь.

«По словам очевидцев, сейчас в городском парке патриоты исполняют гимн Украины. На фото несколько десятков человек с импровизированными плакатами, флагами и желто-голубыми лентами», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что несколько дней назад мелитопольские партизаны пригласили горожан 29 мая на проукраинский митинг, организуемый движением Жовта стрічка. При этом было известно только время и дата встречи.

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