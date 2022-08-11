«Назревает бунт»: в оккупированном Мариуполе началась забастовка коммунальщиков — видео 11 августа, 11:55 Оккупанты не платят коммунальщикам обещанные зарплаты (Фото:Скриншот видео Мариупольского горсовета)

Во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе Донецкой области началась забастовка сотрудников коммунальных служб.

Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в Telegram-канале городского совета, опубликовав соответствующее видео.

«Техника стоит. Забастовка по поводу невыплаты заработных плат. Стоим на воротах, техника не выезжает», — рассказал о ситуации один из коммунальщиков.

Видео дня

В горсовете, комментируя бунт рабочих, отметили, что российские захватчики к подобным протестам не привыкли.

«Работники отказались выходить на работу и потребовали обещанную им зарплату. Оккупанты просчитались — они привыкли к рабскому менталитету россиян. Но у мариупольцев есть достоинство, и они привыкли к уважению их труда! Потому что в украинском Мариуполе они получали регулярную и высокую зарплату за свою работу во благо города», — говорится в сообщении.

Мариуполь находится под временной российской оккупацией с середины мая, когда защитники города покинули территорию завода Азовсталь.

Оборона города длилась более 80 дней.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.

По словам заместительницы министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию.

В то же время часть пленных украинских бойцов была в итоге зверски убита российскими захватчиками, несмотря на все гарантии.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.