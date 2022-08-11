«Назревает бунт»: в оккупированном Мариуполе началась забастовка коммунальщиков — видео

11 августа, 11:55
Оккупанты не платят коммунальщикам обещанные зарплаты (Фото:Скриншот видео Мариупольского горсовета)

Оккупанты не платят коммунальщикам обещанные зарплаты (Фото:Скриншот видео Мариупольского горсовета)

Во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе Донецкой области началась забастовка сотрудников коммунальных служб.

Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в Telegram-канале городского совета, опубликовав соответствующее видео.

Читайте также:
«Сидим в полной темноте». В оккупированном Мариуполе нет света и воды, об отоплении «никто уже даже не мечтает» — горсовет

«Техника стоит. Забастовка по поводу невыплаты заработных плат. Стоим на воротах, техника не выезжает», — рассказал о ситуации один из коммунальщиков.

Видео дня

В горсовете, комментируя бунт рабочих, отметили, что российские захватчики к подобным протестам не привыкли.

Читайте также:
«Забота» от оккупантов. В Мариуполе больные лежат на улице у входа в больницу — фото

«Работники отказались выходить на работу и потребовали обещанную им зарплату. Оккупанты просчитались — они привыкли к рабскому менталитету россиян. Но у мариупольцев есть достоинство, и они привыкли к уважению их труда! Потому что в украинском Мариуполе они получали регулярную и высокую зарплату за свою работу во благо города», — говорится в сообщении.

Мариуполь находится под временной российской оккупацией с середины мая, когда защитники города покинули территорию завода Азовсталь.

Оборона города длилась более 80 дней.

Читайте также:

Владимир Зеленский (Фото:ОПУ) Зеленский подтвердил, что защитников Азовстали должны обменять

Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.

По словам заместительницы министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию.

В то же время часть пленных украинских бойцов была в итоге зверски убита российскими захватчиками, несмотря на все гарантии.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Российская агрессия Забастовка Бунт Коммунальные службы Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Экономику России ожидает мрачное будущее, утверждают американские исследователи (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)
Санкции работают /
Ученые из Йеля считают, что экономику России ждет забвение — главное из 70-страничного доклада
11 августа, 09:03
Экономика
Павел Баев
Норвежский политолог
О чем Эрдоган торгуется с Путиным?

Эрдоган надеется извлечь выгоду из своей газово-зерновой дипломатии

11 августа, 08:30
Мнения
Употребление пяти порций в день и любого сочетания фруктов и овощей может продлить вашу жизнь. (Фото:Mae Mu/Unsplash)
Лучшие из лучших /
Семь фруктов, которые могут продлить вашу жизнь. Вы не замечаете скрытую пользу
11 августа, 07:00
Питание
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X