В оккупированном Мариуполе фиксируют движение российской техники — советник мэра 9 ноября, 17:06 Фиксируется очередное перемещение техники с живой силом и малой артиллерией (Фото:Андрющенко/Telegram)

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют очередное перемещение техники в сторону России. Советник мэра города Петр Андрющенко считает, что это связано с усилением оборонных укреплений россиян.

«В Мариуполе утро топливозаправщика. Массовые колонны топливозаправщиков с отметкой „V“ двигаются через город в сторону Новоазовска. За пополнением топлива», — пишет Андрющенко в Telegram.

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Также, по данным Андрющенко, фиксируется очередное перемещение техники с живой силой и малой артиллерией также тоже в сторону Левобережного района города.

«Возможно, это связано с усилением оборонных укреплений вне города с северного направления в районе села Сартана», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в порт Мариуполя вошли первые российские корабли с грузом двойного и военного назначения.